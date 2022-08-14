إصابة 9 أشخاص بحوادث متفرقة في جنوب سيناء

أصيب 9 أشخاص في حوادث متفرقة بمحافظة جنوب سيناء، وأسفرت الحوادث عن وقوع إصابات، بينها اختناق.

تلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، 3 بلاغات منفصلة عن وقوع مصابين، البلاغ الأول يفيد نشوب حريق بأحد منافذ بيع المواد الغذائية في منطقة حي النور بشرم الشيخ، وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق المحدود والذي أسفر عن إصابة كلا من:

１- مصطفى عبدالعزيز محمد 28 سنة، من محافظة كفر الشيخ، جرح قطعي بالرأس 6 سم.

２- عمرو عبد الناصر عبد الحكم 21 سنة، الغربية، مصاب باختناق.

３- عرفات زيدان شحاته 42 سنة من محافظة، سحجات باليد اليمنى.

جرى نقل اثنين من المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج.

انحراف سيارة عن الطريق ميكروباص

البلاغ الثاني، يفيد انحراف سيارة عن الطريق ميكروباص رقم (9718 ط ج ب) أمام ميدان أفريقيا بشرم الشيخ، وأسفر الحادث عن إصابة ثلاث أشخاص وهم:

１- محمد سرحان عبد البديع 31 المنيا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

２- أسامه عادل يحي 23 الغربية، اشتباه كسر بالساعد الأيسر وكدمات متفرقة.

３- يحى إبراهيم معوض 28 الدقهلية، جرح بالوجه طوله 5 سم وكدمات متفرقه بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة جامبو نقل

البلاغ الثالث، يفيد انقلاب سيارة جامبو نقل بعد كارتة الكيلو 9 التابعة لمدينة أبورديس على الطريق القديم اتجاه أبورديس، وتحمل أرقام وحروف (ط ج ق 7685 )، أسفر الحادث عن ثلاثة هم :

１- هاني صبحي موسي 20 سنة، كفر الشيخ اشتباه ما بعد الارتجاج.

２- شعبان محمد بسيوني 18 سنة، كفر الشيخ، اشتباه ما بعد الارتجاج.

３- محمد عبد النبي عبد السلام، 21 سنة، الشرقية، اشتباه كسر بالساق اليمين، وجروح وسحجات متفرقة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو رديس المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الوقائع السابقة.