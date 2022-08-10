مصرع فتاة وإصابة 16 شخصا في حادث تصادم مروع على طريق سانت كاترين

لقيت فتاة مصرعه وأصيب 16 آخرين، في تصادم سيارة ميكروباص، وأخرى ربع نقل، على طريق «سعال - سانت كاترين» في محافظة جنوب سيناء، وتم نقل الضحايا إلى مستشفى سانت كاترين ومستشفى شرم الشيخ الدولي، لتلقي العلاج.

تفاصيل حادث سانت كاترين المروع

تلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من قسم شرطة سانت كاترين، يفيد بوقوع حادث تصادم، بين سيارة ميكروباص -14 راكبا- سياحة، تحمل لوحة رقم (6751 - ا.ف.ن)، وسيارة ربع تحمل رقم (2913 - ط.ج.و)ـ قرب التجمعات السكنية، في وادى سعال على طريق «سعال - سانت كاترين»، ما أسفر عن وفاة مريم ماهر مرقص، 18 سنة، من محافظة الجيزة، وإصابة 16 آخرين.

أسماء المصابين في الحادث

أسفر الحادث عن إصابة 16 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى، وهم:

1- ميلين ناجح سيلا، 55 سنة، الجيزة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج.

2- محب ماهر مرقص، 15 سنة، جيزة، جروح وكدمات بالرأس.

3- مينا ماهر مرقص، 31 سنة، الجيزة، جروح متفرقة بالرأس.

4- مايكل ماهر مرقص، 29 سنة، الجيزة، اشتباه كسر بالذراع الأيسر.

5- كريستين عادل وليم، 29 سنة، الجيزة، اشتباه كسر بالذراع الأيسر وسحجات وكدمات.

6- ماهر مرقص عزيز، 62 سنة، الجيزة، جروح متفرقة بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج.

7- ماسيو مايكل ماهر، عامين، محافظة الجيزة، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

8- دينا محمد طارق، 31 سنة، الجيزة، اشتباه كسر بالكتف الأيسر.

9- نوران محمد محرم، 24 سنة، محافظة الشرقية، كدمات بالساقين.

10- آسر أحمد صلاح، 3 سنوات، محافظة الشرقية.

11- سعيد مصطفى سيد، 4 سنوات، محافظة القاهرة، سحجات بالجبهة.

12- يارا مصطفى محمد محرم، 20 سنة، القاهرة، جروح باليد اليمني والرأي.

13- نورهان محمد محرم، 32 سنة، القاهرة، اشتباه كسر بالعمود الفقري.

14- أيمن جميل محمد، 24 سنة، الجيزة، جروح سطحية بالوجه والذراع الأيسر.

15- مروة محمد عبد العال، 27 سنة، القاهرة، مصاب بالألم بالظهر.

16- عادل محمود جاد الله، 37 سنة، الغربية، سحجات وكدمات (رفض النقل).

تم نقل المصابين إلى مستشفى سانت كاترين المركزي، ونقل بعض الحالات الخطرة إلى مستشفى شرم الشيخ، وتم عمل المحضر اللازم، وأبلغت جهات التحقيق.