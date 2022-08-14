بعد 10 أيام.. مواعيد صرف مرتبات أغسطس 2022

يترقب نحو 5 ملايين عامل بـ 66 وزارة وجهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة مواعيد صرف مرتبات أغسطس 2022 بعد 10 أيام، إذ تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات الشهر في يوم الأربعاء الموافق لـ 24 أغسطس الحالي تزامنا مع ضخ المرتبات في ماكينات الصراف الآلي في نفس المواعيد المحددة لكال وزارات على حدة.

وحددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 لتكون على مدار 5 أيام خصصت يومين منهم لصرف مرتبات الـ 66 وزارة وجهة على يومين ثم خصصت الثلاثة أيام المتبقية لصرف مرتبات كل العاملين ممن لم يحالفهم الوقت للصرف في المواعيد المحددة.

وأصدرت وزارة المالية كتابا دوريا في الأسبوع الأخير من شهر يونيو 2022 حددت خلاله مواعيد صرف مرتبات شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر المقبل ووفقاً للكتاب الدوري يبدأ العاملون بـ 33 وزارة تابعة للجهاز الإداري للدولة صرف مرتبات أغسطس 2022 يوم الأربعاء الموافق لـ 24 أغسطس الحالي.

وبحسب كتاب وزارة المالية يبدأ عمال وموظفو الـ 33 وزارة الأخرى في صرف مرتبات أغسطس 2022 يوم الخميس الموافق لـ 25 أغسطس الحالي وضخ المرتبات في ماكينات الصراف الآلي تزامنا مع صرف المرتبات طبق المواعيد المحددة بالكتاب الدوري بالتنسيق مع مسؤولي البنك المركزي المصري.

ثلاثة أيام لصرف مرتبات أغسطس للمتخلفين عن الصرف

وخصصت وزارة المالية ثلاثة أيام أخرى تبدأ من يوم الأحد الموافق لـ 28 أغسطس ثم يوم الاثنين الموافق لـ 29 أغسطس ثم الثلاثاء الموافق لـ 30 أغسطس من الشهر مواعيد لصرف مرتبات أغسطس 2022 للعمال والموظفين الذين لم يتمكنوا من صرف مرتبات الشهر في المواعيد المقررة بالكتاب الدوري.