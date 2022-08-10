مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 على 5 أيام

مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022، وفقا لكتاب دوري صادر عن وزارة المالية في الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي، تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس الحالي بـ33 وزارة وهيئة وجهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة ولمدة 5 أيام، إذ تنتهي الحكومة من الصرف يوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس الحالي.

وحدد الكتاب الدوري لوزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 لتكون على مدار 5 أيام للعاملين والموظفين بـ66 وزارة وجهة حكومية تابعة للجهاز الإداري بالإضافة إلى الهيئات والأجهزة والهيئات الاقتصادية التابعة للدولة.

24 أغسطس مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 لـ33 وزارة

وأكد كتاب وزارة المالية أن مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 تبدأ في يوم الأربعاء الموافق لـ24 أغسطس الجاري بالصرف للعاملين والموظفين بـ33 وزارة وجهة حكومية على رأسهم وزارت الداخلية والصحة والخارجية والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والري والزراعة.

وأضاف الكتاب الدوري لـ«وزارة المالية» أنه في اليوم التالي الخميس الموافق 25 أغسطس الحالي ضمن مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 مخصص لصرف مرتبات العاملين والموظفين بـ33 وزارة وجهة حكومية أخرى؛ أبرزهم قطاع الأعمال العام والتعاون الدولي والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والقوى العاملة والتربية والتعليم والتعليم العالي والآثار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 لكل الموظفين

بينما حدد الكتاب الدوري أيام الأحد 28 أغسطس والإثنين 29 أغسطس الجاري والثلاثاء الموافق 30 أغسطس الحالي، كمواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 للموظفين والعاملين بكل الوزرات والجهات الإدارية و66 وزارة وجهة تابع لجهاز الدوري للدولة.

وأشارت وزارة المالية إلى أنه بالتزامن مع مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 سيتم إتاحة صرف المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي في نفس مواعيد صرف المرتبات المحددة بالكتاب الدوري.