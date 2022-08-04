المالية: صرف مرتبات أغسطس 2022 للعاملين بالدولة بعد 20 يوما

تستعد وزارة المالية لصرف مرتبات شهر أغسطس 2022 بعد 20 يوما، بداية من صباح الأربعاء الموافق 24 أغسطس الحالي، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس الحالي، على مدار 5 أيام للعاملين بـ66 وزارة وهيئة وجهة حكومية تابعة للجهاز الإدارة للدولة.

مواعيد صرف المرتبات

ووفقاً لكتاب دوري أصدرته وزارة المالية في نهاية شهر يونيو الماضي حددت فيه مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 للعاملين بالدولة، إذ تبدأ يوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس في صرف مرتبات العاملين بـ33 وزارة وجهة تابعة للجهاز الإداري للدولة وأبرزهم وزارات الصحة والداخلية والتنمية المحلية والخارجية والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقوى العاملة والكهرباء والبترول.

وبحسب الكتاب الدوري تصرف وزارة المالية في اليوم التالي الخميس الموافق 25 أغسطس الحالي مرتبات العاملين بـ33 وزارة وجهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة وأبرزهم وزارات المالية والتعاون الدولي والهجرة وشؤون المصريين بالخارج وقطاع الأعمال العام والبيئة والسياحة والآثار.

وحدد الكتاب الدوري أيام الأحد الموافق 28 أغسطس ثم الاثنين الموافق 29 أغسطس وأخيرا الثلاثاء الموافق 30 أغسطس لصرف مرتبات أغسطس 2022 لكافة العاملين بالـ66 وزارة وهيئة وجهة حكومية ممن لم يتمكنوا من صرف مرتبات الشهر في اليومين السابقين.

تخفيف الضغط والزحام

وأهاب الكتاب الدوري بكافة الإدارات التابعة للجهاز الإداري للدولة بضرورة إخطار العاملين بالوزرات والهيئات ولمديريات التابعة للدولة بمواعيد صرف مرتبات أغسطس 2022 للمساهمة في تخفيف الضغط والزحام والتكدس على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات في إطار خطة الدولة وضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا المستمرة منذ نهاية عام 2019 .