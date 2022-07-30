موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022.. «اعرف هتقبض امتى»

أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 للموظفين والعاملين في الهيئات الحكومية والوزارات، وذلك عقب صرف مرتبات شهر يوليو 2022 خلال الأيام الماضية فى جميع الوزارات ، وأكدت وزارة المالية انه سيتم ضخ مرتبات شهر أغسطس فى ماكينات الصرافه بجميع المحافظات .

وقالت الوزارة في كتابها الدوري، إن صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 للعاملين بالدولة يبدأ يوم 24 أغسطس، ويستمر حتى يوم 30 من شهر أغسطس 2022.

وناشدت وزارة المالية المواطنين بعدم التزاحم على ماكينات الصرافة أثناء صرف مرتبات شهر أغسطس 2022، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

صرف مرتبات شهر أغسطس 2022

وتابعت وزارة المالية في كتابها الدوري تفاصيل صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 للموظفين والعاملين، موضحة أنه يبدأ من يوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس للوزارة والهيئات، منها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، أمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب، كما يتم صرف المرتبات لمديريات الشؤون الصحية، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة، الطرق والنقل، القوى العاملة، الإسكان والمرافق.

وبالنسبة لوزارات البترول، السياحة، البيئة، الطيران المدني، التجارة والصناعة، الإسكان، الآثار، الثقافة، الأوقاف، الداخلية، شؤون مجلس النواب، قطاع الأعمال العام، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الإنتاج الحربي، القوى العاملة، الاتصالات، النقل، التموين، التضامن الاجتماعي، ووزارة الصحة، فمن المقرر أن تصرف في نفس الموعد وهو 24 أغسطس.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022

وأضافات وزارة المالية أن يوم الخميس الموافق 25 أغسطس 2022 سيتم صرف المرتبات الخاصة بالموظفين العاملين في القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية وباقي الجهات.

وفى نفس اليوم يتم صرف مرتبات وزارة التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط والاستثمار والتعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، لافتة إلى أنه يتم صرف المرتبات لباقي الجهات المختلفة على مدار أيام 28 و29 و30 من موعد مرتبات شهر أغسطس عام 2022.