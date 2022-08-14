كرم جبر: العلاقات بين مصر والسودان استثنائية.. وللإعلام دور في تقويتها

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إنه يوجه الشكر لسامح شكري وزير الخارجية لحضوره حفل افتتاح البرنامج التدريبي للإعلاميين الأفارقة بحضور وفد من إعلاميي السودان، موضحا أن الحوارات مع الوزير مفيدة ولها نظرة بعيدة المدى سواء في الساحة الدولية أو الإقليمية ونتمنى تكرار مثل هذه اللقاءات، بحسب تعبيره.

افتتاح البرنامج التدريبي للإعلاميين الأفارقة

وواصل «جبر» في كلمته خلال افتتاح البرنامج التدريبي: «الزملاء والزميلات في دولة السودان الشقيقة نرحب بكم في الدورة التدريبية، وهي باكورة أكبر برنامج تدريبي للإعلاميين الأفارقة يتضمن 10 دورات تدريبية تنتهي في مايو 2023 تتناول النقاش على العديد من الموضوعات.

قوة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسودان

وواصل «جبر»: «يعكس إطلاق هذه الدورة قوة العلاقات الاستراتيحية بين البلدين بينها إرث تاريخي طويل وعلاقات تتجاوز العلاقات السياسية في بعض الحالات، فهي علاقات استثنائية، فالأمن السوداني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعكس صحيح».

وأكد جبر أن الاعلام يلعب دور في التواصل والحوار بين البلدين لأنه يشكل ضمير الأمة، وسلاح الكلمة فعال في التقريب بين الشعوب ومواجهة المحاولات الضارة للتفريق بين البلدين، بحسب تعبيره.