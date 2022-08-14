«المالية»: مزاد علني لبيع سيارات تابعة لجهات حكومية بمحافظة الجيزة

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية جلسة مزاد علني يوم الأحد 21 أغسطس، لبيع مجموعة من السيارات التابعة للجهات الحكومية بمحافظة الجيزة، تشمل سيارات من ماركات وموديلات مختلفة، تتخطى عام 2010 يمكن تراخيصها.

موديلات تتخطى عام 2010 صالحة للترخيص

أوضحت الهيئة، في منشور رسمي عبر موقعها على الإنترنت، أن السيارات المدرجة للبيع في جلسة الأحد 21 أغسطس الجاري، تتضمن قائمة من السيارات المختلفة ذات ماركات متعددة وموديلات تتخطى عام 2010، علاوة على إمكانية تراخيصها وليست للبيع خردة.

وأكدت «الخدمات الحكومية» التابعة لوزارة المالية، أن جلسة عقد المزاد ستعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح الأحد الموافق لـ21 أغسطس الجاري، لبيع السيارات بمقر نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

شروط دخول قاعة المزاد العلني

وشدد الموقع الرسمي على ضرورة شراء كراسة الشروط التي لا تزيد قيمتها على الـ400 جنيه، مؤكدة أن كراسة الشروط شرط أساسي للدخول القاعة الرئيسية المخصصة لعقد مزاد الأحد المقبل، مع ضرورة سداد 10 آلاف جنيه قيمة التأمين المؤقت، مع تسليم إيصال الدفع إلى المسؤولين عن تنظيم جلسة المزاد قبل بدء فعاليات الجلسة العلنية.

البطاقة الضريبية للتجار والرقم القومي للأفراد

أشارت «الخدمات الحكومية» إلى ضرورة تسليم صورة من بطاقة الرقم القومي للأفراد الطبيعيين، وتسليم البطاقة الضريبية للأشخاص الاعتبارية (التجار والشركات)، كشرط أساسي لدخول المزاد، مع أحقية اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.