الخدمات الحكومية: مزاد علني لبيع سيارات في كفر الشيخ

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية جلسة مزاد علني يوم الأثنين الموافق لـ 16 أغسطس الحالي لبيع مجموعة من السيارات التابعة لبعض الجهات الحكومية بمركز البرلس بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

وقالت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية على الموقع الرسمي للهيئة على الإنترنت إن السيارات المدرجة للبيع بجلسة مزاد الأثنين الموافق لـ 16 أغسطس الحالي مملوكة لعدة جهات بمركز البرلس بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

بيع سيارات خردة وأخرى يمكن ترخيصها

وأوضحت «الخدمات الحكومية» أن السيارات المدرجة للبيع في جلسة المزاد العلني تتنوع بين لوطات خردة لا يمكن ترخيصها إلى جانب سيارات يمكن ترخيصها تشمل سيارات من ماركات وموديلات وطرازات مختلفة.

وأكدت إحدى هيئات وزارة المالية على انعقاد جلسة المزاد العلني في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأثنين الموافق لـ 16 أغسطس بالقاعة الرئيسية التابعة لنادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

وحددت قيمة كراسة الشروط بسعر 400 جنيه يمكن شراءها حتى يوم انعقاد جلسة المزاد العلني من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في حي الدقي بمحافظة الجيزة، مشددة على أن شراء كراسة الشروط أحد الشروط الأساسية لدخول قاعة المزاد العلني إلى جانب ضرورة سداد قيمة التأمين المؤقت الذي يصل إلى 10000 جنيه، مؤكدة على ضرورة إبراز إيصال دفع قيمة التأمين المؤقت عند دخول قاعة المزاد العلني.

وشددت الخدمات الحكومية على ضرورة تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي الشخصية عند شراء سيارة واحدة أو لوط واحد بينما طالبت بتقديم صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية عند شراء أكثر من سيارة أو أكثر من لوط سيارات.