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البحرين تعرب عن تعازيها في ضحايا حريق كنيسة «أبو سيفين» بالجيزة

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أ ش أ
04:21 م | الأحد 14 أغسطس 2022
حادث كنيسة أبو سيفين

حادث كنيسة أبو سيفين

أعربت مملكة البحرين، عن تعازيها ومواساتها لحكومة مصر وشعبها وأسر وعائلات الضحايا جراء حريق كنيسة «أبو سيفين» في المنيرة الغربية شمال محافظة الجيزة، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

البحرين تؤكد تضامنها مع القيادة السياسية والشعب المصري

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين «بنا»، اليوم الأحد، تعاطف البحرين وتضامنها مع مصر قيادة وحكومة وشعبًا، في هذا المصاب الأليم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين في حادث كنيسة أبو سيفين.

 

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بقلم أ ش أ