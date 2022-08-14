نواب يعزون أسر ضحايا حريق كنيسة إمبابة: الحادث أصابنا جميعا بالصدمة

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء اللجان بالبرلمان بالتعزية لأسر ضحايا الحريق والحادث الأليم بكنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، الذي وقع اليوم، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

حريق الكنيسة

وقال النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب في تصريح صحفي عقب الحادث، إنَّ الحادث ترك آثارا أليمة، متقدمًا بأحر التعازي وصادق المواساة لقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولأسر الضحايا.

وتمنى «عوض الله»، من الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ مصر وكل أبنائها، مشيدًا بمتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي كأب لكل المصريين، إذ يحرص دائمًا على الوقوف بجانب كل المصريين في أي مصاب أو حدث.

ومن جهته، تقدم أيضًا النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، بعظيم مواساتها لأسر ضحايا الحادث الأليم من جراء حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة كما تقدم بالتعزية إلى لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية متمنيا الشفاء العاجل لكل المصابين.

العزاء لأسر الضحايا

فيما قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إنَّ ردّ فعل المصريين وصدمتهم من الحادث الأليم يعكس وحدة نسيج الشعب المصري وحرص مصر على أبنائها.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة في تصريحات لـ«الوطن»، «أتقدم بالتعزية لكل المصريين وللرئيس السيسي فالمصاب لكل المصريين ولقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية»، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

حريق الكنيسة إمبابة

فيما نعى النائب أحمد حتة عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالمنيا، في بيان، ضحايا الحادث كنيسة إمبابة، معربًا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وذويهم و ولقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية متمنيا الشفاء العاجل لكافة المصابيين.

وأشاد عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب بحرص الرئيس السيسي على متابعة الحادث وتواصله مع جميع الأطراف ومواساة اسر الضحايا.

كما قدم النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، خالص التعازي لأسر الضحايا الذين انتقلوا إلى جوار ربهم إثر اندلاع حريق بكنيسة في حي إمبابة بمحافظة الجيزة، متمنيًا في بيان أصدره اليوم، الشفاء العاجل لجميع المصابين في الحادث الأليم.