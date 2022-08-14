مدبولي: الرئيس وجّه بإجراءات فورية لدعم أسر ضحايا كنيسة إمبابة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ عددا من رجال الحماية المدنية أصيبوا خلال إخمادهم لحريق كنيسية «أبو سيفين» ويتلقون العلاج بالمستشفى، مشيرًا إلى التحرك السريع من جانب المحافظة، حيث تحركت سيارات الإسعاف وكان هناك اهتماما كبيرا من جانب وزارة الصحة.

عدد من رجال الحماية المدنية أصيبوا خلال إخمادهم حريق كنيسية أبو سيفين

وأضاف مدبولي، خلال تصريحات تلفزيونية، أنَّه جرى نقل المصابين للمستشفيات لتلقي الرعاية، فضلا عن نقل جثامين الضحايا، مشددًا على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة باتخاذ الإجراءات الفورية لدعم أسر الضحايا والاعتناء وتقديم أقصى رعاية طبية للمصابين.