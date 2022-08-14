النائب العام يُعاين موقع حادث كنيسة إمبابة ويناظر جثث الضحايا

عاين المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، موقع حادث كنيسة «الشهيد العظيم فيلوباتير مرقوريوس أبوسيفين» بإمبابة، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

لا توجد إصابات بالجثث خلاف الاختناق

وانتهى النائب العام من مناظرة كل الجثامين ولم تلحظْ فيها إصاباتٍ ظاهرةً دالة على أمور أخرى خلاف الاختناق.

وقال النائب العام إن فريق التحقيق انتقل برفقة الطبيب الشرعي، وأجرى توقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثامين؛ وقوفًا على سبب الوفاة.

وأضاف: «وجَّهنا بسرعة إنهاء إجراءات الصفة التشريحيَّة وتسليمها فورًا لذويهِم لدفنِها»، متابعًا: «حتى هذه الساعة توفي نتيجة الحادث 41 شخصًا، وأصيب 16، من بينهم ضابطان وفردا شرطة.

سؤال 14 مصابا

وواصل النائب العام قائلا: «انتهت النيابة العامة من سؤال 14 مصابًا سمحت حالتهم الصحية بسؤالهم»، لافتًا إلى أن شهودًا بموقع الحادث أشاروا إلى أن سبب الحريق ماسٌّ كهرُبائي بجهاز لتوليد الكهرُباء، والنيابة العامة ندبت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لرفع الآثار لبيان سبب الحادث وكيفية وقوعِهِ.