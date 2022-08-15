«المركزي» يطرح سندات خزانة بـ4 مليارات جنيه اليوم

يطرح البنك المركزي المصري صباح اليوم الاثنين، سندات خزانة بالجنيه المصري بقيمة تصل إلى 4 مليارات جنيه تتنوع بين سندات خزانة أجل ثلاثة سنوات بقيمة تصل إلى 3.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى طرح سندات خزانة أجل سبعة سنوات بقيمة 500 مليون جنيه لصالح وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجاري 2022-2023.

وتفوض وزارة المالية على مدار العام المالي البنك المركزي المصري في طرح وإصدار أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية، على أن تستخدم الأولى حصيلة البيع في تدبير نفقات الموازنة العامة للدولة.

طرح سندات خزانة أجل 3و7 سنوات

وبحسب الموقع الرسمي لـ«البنك المركزي»، أعلن أمس الأحد عزمه طرح اليوم الاثنين الموافق لـ 15 أغسطس الجاري، سندات خزانة تتوزع بين سندات خزانة أجل 3 و7 سنوات لصالح وزارة المالية، التي تنيب المركزي في إدارة عمليات الطروحات لتمويل نفقات الموازنة العامة للدولة بشكل دوري للعام المالي الحالي 2022-2023.

وتعد البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية، أبرز المشترين لإصدارات وزارة المالية من أدوات الدين الحكومية بالجنيه المصري نظرًا للضمانة الحكومية، بالإضافة إلى أسعار الفائدة المرتفعة التي تبيع بها وزارة المالية أذون وسندات الخزانة.

مدة الخزانة تتخطى العام الواحد

ويعد أذن الخزانة أداة دين حكومية لا تزيد مدتها عن العام وتصدرها وزارة المالية بآجال متعددة تبدأ بـ 91 يومًا وحتى 364 يومًا فقط، في المقابل تصل مدة سند الخزانة لفترات تتخطى العام الواحد وتبدأ بعام ونصف العام وحتى 30 عامًا كأحد أطول سندات الخزانة التي تطلقها الحكومة المصرية.

ويترقب أسواق المال والأعمال اجتماع لجنة السياسة النقدية إحدى لجان البنك المركزي المصري؛ لبحث موقف أسعار الفائدة في ليلة الخميس المقبل الموافق لـ 18 أغسطس الجاري.