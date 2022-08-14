مصرع شاب دهسا أسفل عجلات القطار في سوهاج

شهدت دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، مصرع شاب في منتصف العقد الثالث من العمر، دهسًا أسفل عجلات أحد القطارات، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وأخطرت جهات التحقيق المختصة.

مصرع أحد الأشخاص اصطدم به أحد القطارات

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طهطا، من القوة المعينة لتأمين محطة السكة الحديد، بمصرع أحد الأشخاص، اصطدم به أحد القطارات، على شريط السكة الحديد بدائرة المركز.

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين مصرع المدعو «م. ر» 26 سنة، أثناء عبوره شريط السكة الحديد.

تم الدفع بسيارة إسعاف وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة، التي كلفت بسرعة تكثيف التحريات حول الواقعة

شاب يطعن جاره المسن بسلاح أبيض

وفي سياق آخر أقدم شاب بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، على طعن جاره بسلاح أبيض «سكين»، وذلك لخلافات الجيرة بين العائلتين.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائية، يفيد بتلقي إخطار من مأمور مركز شرطة البلبنا المستشفى المركزي، بوصول المدعو «ع م ن م»، 61 عامًا، مزارع، ويقيم بناحية دائرة مركز البلينا شمال محافظة سوهاج مصابا بجرح طعني.