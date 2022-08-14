«التنمية المحلية»: 6 مليارات جنيه قيمة 4 مناطق صناعية في سوهاج وقنا

قال الدكتور خالد عبدالحليم مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد، إن التنمية في صعيد مصر تعتبر استحقاقًا دستوريًا، حيث تعرض الصعيد للإهمال على مدى عقود، لكن الدستور نصّ على تنمية المناطق الأكثر فقرا واحتياجا وتهميشا، مشيرًا إلى أنّ قيمة 4 مناطق صناعية في محافظتي سوهاج وقنا تقدر بنحو 6 مليارات جنيه.

تطور كبير في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

وأشار الدكتور خالد عبدالحليم مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد، إلى أن نسبة الوصول الخدمات في حضر الصعيد قبل مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة كانت ضعيفة جدا، موضحًا أن أكبر قطاع امتصّ الاستثمارات هو مياه الشرب والصرف الصحي، حيث خدم القرى والمدن، حتى أصبح الصرف الصحي في الريف يغطي 50% بدلا من 8%، ومياه الشرب وصلت إلى 100% بدلا من 80%.

وأضاف «عبدالحليم»، خلال حواره مع الإعلامية أسماء يوسف، مقدمة برنامج 8 الصبح، عبر شاشة dmc، من تقديم أسماء يوسف، أن الوزارة أعدت برامج لتطوير الصعيد، مشيرًا إلى أنّ برنامج تنمية محلية بصعيد مصر، كانت احد الأفكار التي جرى تقديمها للرئيس عبدالفتاح السيسي للتفاوض مع البنك الدولي في أول زيارة له بواشنطن.

مليار دولار لتطوير الصعيد من البنك الدولي

وتابع مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد: «تم الاتفاق على المشروع وتطوير المشروع بحيث يبدأ في عام 2017- 2018»، لافتًا إلى أن المشروع بدأ في محافظتين إرشاديا وهما سوهاج وقنا، لتطوير أداء الإدارة المحلية، حيث جرى إتاحة قرض قيمته 500 مليون دولار من جانب البنك الدولي، بالإضافة إلى تمويل محلي بنفس القيمة، وذلك لتطوير البنية الأساسية والطرق.