سوهاج في 24 ساعة: مصرع سيدة وطعن مسن والمؤبد لـ4 أشخاص

شهدت محافظة سوهاج وقائع مختلفة ومتنوعة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما بين مصرع سيدة وشاب يطعن مسنًا والمؤبد لـ 4 أشخاص.

المؤبد لـ4 أشخاص

وقضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة 4 أفراد بالسجن المؤبد، وذلك لاتهامهم بخطف شخص وسرقته بالإكراه، بدائرة مركز أخميم، شرق المحافظة سوهاج.

وجاء الحادث الثاني عندما لقيت سيدة مصرعها عقب سقوطها من الطابق الثالث في منزلها بمركز أخميم شرق محافظة سوهاج.

وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وتحرير المحضر اللازم.

إخطار مدير أمن سوهاج

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا يفيد بسقوط سيدة من شرفة شقتها بالطابق الثالث في بندر بدائرة المركز ووفاتها.

وبالفحص تبين وجود جثة المدعوة «ش م ع»، في العقد الرابع من العمر، لا تعمل، وتقيم بذات الناحية مسجاة أسفل العقار المشار إليه ترتدي كامل ملابسها، وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وفي سياق آخر أقدم شاب بدائرة مركز البلينا، على طعن جاره بسلاح أبيض، وذلك لخلافات الجيرة بينهما.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن سوهاج، يفيد تبلقي إخطار من مأمور مركز شرطة البلينا، بورود اشارة من المستشفي المركزي بالبلينا، بوصول المدعو «ع م ن م» سن 61 عامًا، مزارع، ويقيم بناحية بدائرة مركز البلينا مصابًا، بجرح طعني بالصدر وجرحين قطعيين بالظهر واليد اليسرى، وفقًا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وقد تم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.