المشدد 15 عاما لعامل سرق شخصا بالإكراه بالطريق العام في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالسجن 15 عامًا، وذلك لاتهامه بسرقة شخص بالإكراه بالطريق العام بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، وصدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج بالواقعة برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد حلاوة، وأحمد أبو القاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

أحداث الواقعة ترجع إلى 2021

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس من العام الماضي 2021، بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج ، عندما قام «ج.ع 25 عاما»،عامل، من مركز أخميم بمحافظة سوهاج، بتهديد المجنى عليه «ح.م»، بالطريق العام بسلاح أبيض «سكين»، وذلك لسرقته بالإكراه في الطريق العام، وتم ضبط المتهم والأداة المستخدمة عقب التعرف عليه.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.