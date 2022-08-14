حركة الناصريين المستقلين تعزي البابا تواضروس في ضحايا كنيسة أبو سيفين

تقدمت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين «المرابطون» بأحر التعازي والمواساة لبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني، في ضحايا الحريق الذي وقع بكنيسة أبو سيفين في إمبابة صباح اليوم.

«الناصريين المستقلين» تدعو للمصابين بالشفاء العاجل

وتعتبر الهيئة أن خسارة أهلنا المصريين الأقباط هي خسارة لنا جميعا، مؤكدة خالص العزاء لكافة الآباء والكهنة والرهبان وعموم أبناء الكنيسة القبطية عامة وأهالي الضحايا خاصة، وكل أبناء الشعب المصري، راجين من الله أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.