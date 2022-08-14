مدير أمن الجيزة: الإصابات حدثت بسبب تدافع الموجودين داخل الكنيسة

قال اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، إن قوات الحماية المدنية جرى إبلاغها بوقوع الحريق في تمام الساعة الـ8:57 دقيقة، وعلى الفور تحركت أول سيارة إسعاف من أقرب تمركز بمنطقة مطار إمبابة، ووصلت لموقع الحادث في تمام الساعة الـ8:59 دقيقة، ثم توالى وصول باقي السيارات، التي تمكنت بدورها من السيطرة على الحريق وإخماد ألسنة اللهب.

تقديم كل المساعدات الطبية

كما أوضح أن أعداد الوفيات حتى الآن بلغت 41 ضحية، جرى نقلهم جميعًا إلى المشرحة لإجراء الكشف الطبي عليهم واستخراج التصاريح لدفنهم و12 مصابًا، جرى نقلهم إلى المستشفى من أجل توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، مضيفًا أنه قدم كل المساعدات لهم، ومتابعتهم حتى وصولهم للمستشفى.

سبب الحريق حدوث ماس كهربائي

أكد مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة أن سبب الحريق هو حدوث ماس كهربائي في أحد تكييفات الكنيسة، بعد تشغيل مولد كهرباء عقب انقطاع التيار في الصباح، وعند عودته فجأة حدث حمل زائد على الكهرباء أدى لاشتعال النيران، موضحًا أن حالات الوفاة نتجت عن الدخان الكثيف الناتج عن الحريق، بعد تشغيل مولد كهرباء عقب انقطاع التيار الكهربائي في الصباح الباكر، والإصابات حدثت بسبب تدافع الموجودين داخل الكنيسة في محاولات الهرب من النيران.

وتابع أن رجال الحماية المدنية وضباط المباحث، يبذلون مجهودًا وفيرًا منذ صباح اليوم وقت اندلاع الحريق، ويكثفون من جهودهم من أجل الانتهاء من معاينة الحريق، ويعملون بشكل مستمر من أجل إزالة مخلفات الحريق.