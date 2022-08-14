صحة بورسعيد: ضبط 11 طن مانجو غير صالحة للاستهلاك الآدمي

تمكنت مديرية الصحة في بورسعيد من ضبط 11 طن مانجو غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل تداولها في الأسواق، وأوضح الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، أن المديرية نظمت حملة مكبرة بالتنسيق والتعاون مع مباحث التموين وأسفرت الحملة عن ضبط 11 طن من ثمار المانجو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك لتغير في خواصها الطبيعية.

إجراءات مشددة حيال المضبوطات

وأشار مدير الشؤون الصحية ببورسعيد، إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات المخالفة، مؤكدًا استمرار هذه الحملات لحماية المستهلك وتأمين صحته، وذلك في إطار خطة مديرية الشؤون الصحية ببورسعيد للمرور المكثف على كل أماكن بيع وتداول الأغذية بالمحافظة والمناجو، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بصحة المواطنين وضمانا لوصول غذاء آمن.

كان وكيل وزارة الصحة ببورسعيد وكل العاملين بالمديرية نعوا ببالغ الحزن والأسى، ضحايا شهداء الحريق الذي وقع بكنيسة أبو سيفين بإمبابة بالجيزة، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وغفرانه ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.