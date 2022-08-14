«الصحة»: دعم نفسي لأسر ضحايا حريق كنيسة أبوسيفين

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الـ12 حالة المصابة في حادث حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة يتلقون الخدمة الطبية بالمستشفيات على أكمل وجه، وهناك توجيهات من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، بمتابعة الحالات على مدار الساعة وتقديم كافة سبل الرعاية اللازمة لهم.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك حالة واحدة حرجة فقط، مشيرا إلى أن هناك فريقًا من قبل الأمانة العامة للصحة النفسية يجري زيارة لأسر الضحايا والمصابين لتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم إثر هذا الحادث الأليم، مقدمًا التعازي لأسر الضحايا.

وأشار إلى أن معظم الوفيات كانت بسبب الدخان الكثيف الناتج عن الحريق، والتدافع بسبب محاولات هروب الضحايا.

توافر جميع فصائل الدم

وأضاف عبدالغفار، أنه تم التأكد من توافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ في جميع المستشفيات التي استقبلت المصابين، وهي إمبابة العام والعجوزة، وهناك استمرار في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى داخل المستشفيات نتيجة لهذا الحادث.

الإسعاف تصل بعد 120 ثانية من البلاغ

وأشار إلى أن سيارات الإسعاف توجهت إلى مكان الحريق في غضون دقيقتين من لحظة الإبلاغ، حيث تم إبلاغ الإسعاف بوقوع الحريق في تمام الساعة الـ 8:57 دقيقة، وعلى الفور تحركت أول سيارة إسعاف من أقرب تمركز بمنطقة مطار إمبابة، ووصلت لموقع الحادث في تمام الساعة الـ 8:59 دقيقة، ثم توالى وصول باقي السيارات، وكافة الفرق الطبية لتقديم سبل الرعاية اللازمة لتجاوز هذا الحادث الأليم.