«جمارك بورسعيد» تضبط محاولة تهريب أجهزة جراحة العظام ومستلزماتها

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي من ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة جراحة العظام ومستلزماتها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة2021، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

محاولة تهريب عدد من أجهزة جراحة العظام ومستلزماتها

فبناءً على مذكرة سرية مقدمة من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي، مفادها وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول الحاوية رقم OOCU8368875 القادمة من الصين شهادة وارد رقم 293152 لسنة 2022 والصنف الوارد طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن عدد يدوية.

وتم تشكيل لجنة جمركية من أحمد شمس مدير الإدارة وهيثم عبد العال، والسيد علام مديري الحركة، والسعيد الديدموني مدير إدارة التحريات والضبط وطارق حسن، و مصطفى حمودة، ومحسن الجندي مديري إدارة المكافحة وشريف العجمي ووليد الزند رؤساء أقسام، وتبين بالكشف الفعلي وجود 10 أجهزة خاصة بجراحة العظام، و13 طقم آلات لرفع مسامير جراحة العظام وآلات قطع وثني شرائح جراحة العظام، ووجوه للأجهزة و150 سلاح كتر طبي، و40 وصلة تطويل خارجية مخبأة ضمن الطرود الواردة.

تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية

قرر محمد حسام رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط بالواقعة، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ومحمد حنفي مستشار رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.