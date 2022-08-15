احترافية وملحمة إعلامية لـ«extra news» في تغطية حريق كنيسة إمبابة

يومًا حزينًا عاشه الشعب المصري بأسرة، كبارًا وصغارًا، مسلمين كانوا أو أقباط، إذ استيقظ المواطنين الأحد، على واقعة مؤلمة كان ضحيتها 41 شخصا بينهم أطفال، فضلًا عن سقوط مصابين يقدر عددهم بـ14 شخصا، في واقعة اندلاع النيران داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة في محافظة الجيزة، تلك الواقعة التي أظهرت مدى قوة اللحمة الوطنية بين مسلمين مصر وأقباطها، إذ أصيب خلال الواقعة شخص يدعى محمد، بعدما تمكن من إنقاذ العشرات من مواطنين داخل الكنيسة.

«extra news» سباقة في نقل اللحظات الأولى لاندلاع الحريق

«إكسترا نيوز» قدمت ملحمة إعلامية، منذ اللحظة الأولى من الحادث، إذ فور ورود أول بلاغ لقسم الشرطة والحماية المدنية وسيارات الإسعاف لاحتواء واقعة الحريق، كانت كاميرات القناة ومراسليها على الموعد، فكانت «إكسترا نيوز» سباقة في نقل اللحظات الأولى لاندلاع الحريق، ورصدت وصول سيارات الإسعاف لموقع حادث حريق كنيسة أبو سيفين، فضلًا عن رصدها المتواصل من موقع الحادث دقيقة بدقيقة، مع شرح وافٍ من مراسيلها حول أسباب اندلاع الحريق، لكشف الواقعة.

تمكنت «extra news»، من رصد لحظات وصول محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، لمقر حادث حريق الكنيسة، إذ تفقد الأخير داخل الكنيسة، بعد تمكن قوات الحماية المدنية من إخماد النيران، وكانت كاميرا القناة ترصد تطورات الوضع أولًا بأول، فيما رصدت أيضًا، لحظات وصول المستشار حمادة الصاوي، لموقع الحادث للمعاينة والتوقف على أسباب اندلاع النيران، التي التهمت جزء كبير من الكنيسة، فضلًا عن استقبال مداخلات هاتفية من رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة.

قناة «extra news» تفتح شاشتها كدفتر عزاء

فضلًا عن التغطية الحية الباهرة، التي قدمتها في تغطيتها للحادث، فتحت قناة «extra news» شاشتها كدفتر عزاء، إذ قدم من خلال القناة، رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة، والعديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، خالص تعازيهم للشعب المصري بشكل عام، والأخوه الأقباط بشكل خاص، على هذا الحادث الأليم الذي شهدته مصر، في الساعات الأولى من صباح أمس، الذي أظهر لحمة الحكومة المصرية، بعدما توجه العديد من الوزراء والمسؤولين لموقع الحادث.

ولدورها الإعلامي المتميز في تغطية حدث اليوم، أشادت بعض القنوات الإخبارية، بمدى الدقة والاحترافية، التي قامت بها قناة «extra news»، إذ أشادت الإعلامية إنجى القاضي، مقدمة برنامج «مساء dmc»، بتغطية قناة «إكسترا نيوز»، لحادث حريق الكنيسة، موضحة أن القناة الإخبارية التي تعمل على مدار الساعة، تابعت الحادث بمنتهى المهنية والدقة، قائلة: «أحيانا الصحفيين أو بعض القنوات تسابق لتحصل على الخبر الحصري، ويحصل أحيانا أخطاء، وهذا لم يحدث فى extra news».

إشادات إعلامية بتغطية «extra news» لحادث الكنيسة

تابعت: «شوفنا التزام بدقة المعلومات والبيانات الرسمية، وعدم اللجوء إلى استنتاجات واستباق تحقيقات النيابة ووزارة الداخلية، وشوفنا تغطية بمنتهى المهنية لحظة بلحظة وكل تطورات تحدث على الأرض، سواء تغطيات رسمية أو المتعلقة بالضحايا والمصابين».

فيما رصدت قناة «extra news»، اللحظات الأولى لوصول جثامين ضحايا الحادث المأساوي، من أجل صلاة الجنازة عليهم، ومن ثم رصدت تشييع جثمانهم، فكانت القناة على الموعد مع كل تفاصيل الحدث، إذ لم تكتفي القناة بعمل تغطية متميزة فقط من موقع الحادث أو من أمامه، وتغطية صلاة الجنازة وتشييع الجثامين، بل كانت القناة الأولى، وصولا للمستشفيات التي تلقت المصابين في الحادث، لنقل المشاهد للمواطنين، ولتوثيق الحادث.