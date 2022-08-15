إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار بولاية «إلينوي» الأمريكية

أصيب 4 أشخاص في إطلاق نار صباح أمس الأحد، على الطريق السريع 88 في «مقاطعة دوبج» بولاية «إلينوي» الواقعة وسط غرب الولايات المتحدة الأمريكية، فيما لم تعرف هويات الضحايا، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

وأشارت شرطة ولاية إلينوي، إلى عدم وجود أحد رهن الاعتقال والتحقيق جار.

وفي وقت سابق، لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب رابع جراء صدم سيارة 4 أشخاص ولاذت بالفرار، في مدينة «شيكاغو» الواقعة في «إلينوي».

مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر جراء حادث سير في شيكاغو

وقالت «شرطة شيكاغو»، في بيان، إن سيارة صدمت 4 أشخاص ولاذت بالفرار، ما أدى إلى مصرع 3 منهم على الفور وإصابة آخر تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «أسوشيتدبرس» الأمريكية.

التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات الحادث

وأشارت شرطة المدينة الأمريكية، إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية «سانا»

وأشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى التم التعرف على اثنين من الضحايا وهما ديفونتا فيفيتر«27 عامًا» ودونالد هويت »25 عامًا»، وفقا لما ذكرته قناة «أيه بي سي 7 شيكاغو».