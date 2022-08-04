مصرع نائبة بالكونجرس الأمريكي واثنين من مساعديها في حادث سير

لقيت الأمريكية جاكي والورسكي، النائبة الجمهورية عن ولاية إنديانا، مصرعها في حادث سير أمس الأربعاء، عن عمر يناهز 58 عاما.

ونقلت «روسيا اليوم» عن مكتب عمدة مقاطعة إلكارت، قوله إن النائبة الجمهورية كانت تسافر على طريق في إنديانا بعد ظهر الأربعاء، مع رئيسة الاتصالات في مكتبها، إيما طومسون، البالغة من العمر 28 عاما، وزاكري بوتس، 27 عاما، أحد مديري منطقتا.

واصطدمت سيارة ركاب متجهة شمالا، وجها لوجه بسيارة عضو الكونجرس، ما أسفر عن مقتل الركاب الثلاثة، بالإضافة إلى سائق السيارة الأخرى، ووقع الحادث بالقرب من بلدة ناباني في شمال ولاية إنديانا.

البيت الابيض يرفع الأعلام للمنتصف حدادًا على رحيل عضو الكونجرس

وأعلن البيت الأبيض، أنه سيرفع الأعلام إلى المنتصف، كعلامة الحداد، تخليدا لذكرى النائبة الجمهورية.

وعملت النائلة الراحلة 3 فترات في مجلس ولاية إنديانا، وأمضت 4 سنوات كمبشرة في رومانيا، وعملت كمراسلة تلفزيونية في ساوث بيند.

النائبة المعتدلة

وكانت جاكي والورسكي، عضو الكونجرس عن الدائرة الثانية في إنديانا منذ عام 2012، وهي معروفة بالنائبة المعتدلة؛ إذ حظيت باحترام زملائها في المؤتمر الجمهوري، كما أنها واحدة من 147 جمهوريا صوتوا العام الماضي لإلغاء نتائج انتخابات 2020، كما صوتت ضد عزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب العام الماضي.

ومعروف عن النائبة الراحلة أنها مناهضة للإجهاض بشدة، وكانت قد زارت يوم الثلاثاء الماضي، المنظمة غير الربحية التي تساعد النساء في حالات الحمل غير المخطط لها «بيلا فيتا» نوكس، بإنديانا.