الشرطة الأمريكية: مصرع شخص أطلق النار على نفسه بالقرب من الكابيتول

قالت شرطة الكابيتول الأمريكية إن رجلا أطلق النار على نفسه ولقي مصرعه بعد اصطدمه بحاجز سيارات بالقرب من مبنى الكابيتول الأمريكي في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وفق ما نقلت شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

ووقع الحادث بعد وقت قصير من الساعة 4 صباحًا بالتوقيت الشرقي، عندما قاد الرجل سيارته إلى حاجز في شارع إيست كابيتول وسكند ستريت.

الرجل أطلق النار على نفسه بمجرد اقتراب السلطات منه

وقالت شرطة الكابيتول في بيان إنه خرج بعد ذلك من سيارته التي اشتعلت فيها النيران، وأطلق عدة طلقات في الهواء ثم أطلق النار على نفسه عندما اقتربت منه السلطات.

وذكر البيان أنه لم تقع إصابات أخرى، ولم يتم الكشف عن اسم الرجل حتى الآن.

غموض دوافع الرجل الذي أطلق النار على نفسه عند الكابيتول

وجاء في البيان: «في هذا الوقت، لا يبدو أن الرجل كان يستهدف أي من أعضاء الكونجرس الموجودين في عطلة من الأساس، ولا يبدو أن الضباط أطلقوا النار عليه»، مضيفا: «محققونا يبحثون في خلفية الرجل».

وقال البيان إن إدارة شرطة العاصمة تتولى التحقيق في الوفاة، وتواصلت سي إن إن مع شرطة الكابيتول للحصول على تعليقات إضافية.