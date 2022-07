الشرطة الأمريكية تلقي القبض على منفذ حادث «هايلاند بارك»

أعلنت شرطة «شيكاغو»، اعتقال المتهم بإطلاق النار، يدعى «روبرت إي كريمو الثالث»، يبلغ من العمر «22 عامًا»، خلال احتفالات «يوم الاستقلال» بضاحية «هايلاند بارك» الراقية في مدينة «شيكاغو» الواقعة في ولاية إلينوي بوسط غربي الولايات المتحدة.

وأشارت الشرطة الأمريكية، إلى إلقاء القبض على «كريمو» بعد مطاردة قصيرة، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وكان «كريمو» أطلق النار باستخدام بندقية، على احتفالات استقلال البلدة من سطح مبنى مجاور، وأسفر إطلاق النار عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 30 آخرين. وفي وقت سابق، اعتبر قائد شرطة «هايلاند بارك» ، لو جوجمن، أن «كريمو» مسلحًا وخطيرًا، مضيفا أن المسلح، من المنطقة ويطلق عليه اسم «بوبي».

وكانت الشرطة الأمريكية، حذرت في وقت سابق، المواطنين، وقالت إن الموقع هنا ليس آمنا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وسجل مقطع الفيديو، صوت ما بدا أنه إطلاق نحو 30 طلقة سريعة أعقبه توقف مؤقت، ثم إطلاق نحو 30 طلقة أخرى.

People fled for cover following reports of a shooting at an Independence Day parade in Highland Park, Illinois on Monday. The Lake County Sheriff’s Office said they were assisting police in responding to the shooting in the north Chicago suburb. https://t.co/2iO2vPCw7Y pic.twitter.com/x4Q05pWjZA