وزير خارجية النمسا يعزي في ضحايا حريق كنيسة «أبوسيفين» بالجيزة

توجه وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، بخالص العزاء للشعب المصري والكنيسة القبطية، في وفاة 41 شخصا في حريق كنيسة «أبوسيفين» بالمنيرة الغربية شمالي محافظة الجيزة.

وقال الوزير، في تصريحات له اليوم الاثنين: «إننا نشعر بحزن عميق إزاء الحريق المأساوي في كنيسة أبوسيفين، الذي أودى بحياة العشرات من الأشخاص بما في ذلك الأطفال».

وأعرب «شالينبرج» عن خالص تعازي النمسا لأهل مصر، ومن فقدوا أحباءهم، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.