ملك البحرين يعزي السيسي في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

بعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ببرقية تعزية ومواساة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، في ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين في محافظة الجيزة، الذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

البحرين تتضامن مع مصر

وأعرب عاهل البحرين في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس السيسي والشعب المصري الشقيق ولأسر الضحايا، مؤكدا تضامن بلاده مع مصر في هذا الحادث الأليم، راجيا لأهالي الضحايا جميل الصبر وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

ولي عهد البحرين يعزي السيسي

وبعث الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين، رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية ومواساة للرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين.

وأعرب في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس السيسي والشعب مصر الشقيق وأسر الضحايا، مؤكدا تضامن مملكة البحرين مع القاهرة في هذا الحادث الأليم، راجيًا لأهل الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء، وللمصابين سرعة الشفاء.