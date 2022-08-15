باكستان تعرب عن تعازيها لمصر في حريق كنيسة إمبابة

قدمت تونس، تعازيها، لمصر في ضحايا كنيسة «أبو سيفين» بمنطقة إمبابة، وأشارت وزارة الخارجية التونسية، في بيان، إلى تضامنها التام مع القاهرة وشعبها، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبها، قدمت السلطات الباكستانية تعازيها وتضامنها مع مصر في ضحايا الحريق، وأعربت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأمس الأحد، اندلع حريقا في كنيسة «أبو سيفين»، بسبب عطل كهربائي في وحدة تكييف في الطابق الثاني من الكنيسة.