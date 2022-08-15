تنسيق الكليات العسكرية 2022 بعد تخفيضه: «الحربية» من 65% للقسم العلمي

تنشر «الوطن» تنسيق القبول في الكليات العسكرية 2022، بعد تصديق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على تخفيض نسب القبول في الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية للحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة، في ضوء دراسة وتحليل نتائج الثانوية العامة لهذا العام.

يأتي ذلك وفق ما أعلنته القوات المسلحة، في بيان رسمي صادر عنها، عصر أمس الأحد، علماً بأنّه سيتمّ تطبيق الحد الأدنى للقبول على الحاصلين على «الثانوية العامة» هذا العام، والعام الماضي بنفس المعايير.

تنسيق الكليات العسكرية 2022 بعد تصديق وزير الدفاع على تخفيضه

ويضم تنسيق الكليات العسكرية 2022، الأكاديمية العسكرية المصرية، المنشأة حديثاً بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي تضم كليات كلاً من: «الحربية، والبحرية، والجوية، والدفاع الجوي»، كما تضم الكليات العسكرية أيضاً كليات كلاً من: الكلية الفنية العسكرية، وكلية الطب بالقوات المسلحة، والكلية العسكرية التكنولوجية.

تنسيق كليات الأكاديمية العسكرية المصرية 2022

1- الكلية الحربية: تقبل الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي بحد أدنى للقبول 65%، و70% فأكثر للقسم العلمي.

2- الكلية البحرية: تقبل الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة من 65% فأكثر.

3- الكلية الجوية: تقبل الحاصلين من 55% للقسم الأدبي، و60% فأكثر من القسم العلمي.

4- كلية الدفاع الجوي: تقبل الحاصلين على الثانوية العامة من شعبة الرياضيات فقط من القسم العلمي اعتباراً من 65%.

تنسيق الكليات العسكرية 2022

1- الكلية الفنية العسكرية: تقبل الحاصلين على الثانوية العامة والشهادات المعادلة من 70% فأكثر من شعبة الرياضيات فقط.

2- كلية الطب بالقوات المسلحة: تقبل الحاصلين من نسبة 87% من شعبة العلوم فقط من القسم العلمي.

3- الكلية العسكرية التكنولوجية: وتقبل الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي بشعبتيه اعتباراً من 60%.