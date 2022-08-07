موعد تقديم الكليات العسكرية 2022.. 7 خطوات لطلب الالتحاق

سجلت محركات البحث الإلكترونية، ارتفاعًا في البحث عن موعد تقديم الكليات العسكرية 2022، حيث يرغب الكثير من الطلبة الناجحين في الثانوية العامة 2022، بعدما أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتائجهم أمس السبت، في التقدم للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية، أو الكليات العسكرية.

موعد تقديم الكليات العسكرية 2022

كان اللواء أشرف سالم زاهر، مدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده منذ نحو أسبوع، موعد تقديم الكليات العسكرية 2022 للطلبة الناجحين في الثانوية العامة 2022، والذي جاء كالآتي:

1- فتحت الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، أول إجراءات التقديم للالتحاق بها اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو الماضي.

2- تبدأ أولى خطوات الراغب في الالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، بتسجيل بياناته بشكل ابتدائي على موقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات.

3- من المقرر استمرار تسجيل البيانات بشكل ابتدائي على موقع مكتب «التنسيق» حتى يوم 6 سبتمبر المقبل.

إخطار المتقدم بموعد توجهه للكلية الحربية لسحب ملف القبول إلكترونيًا

4- يُحدد مسؤولو مكتب تنسيق الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية موعد سحب الملف إلكترونيًا وإخطار المتقدم به.

5- يتم سحب ملفات تقديم الكليات العسكرية 2022، اعتبارًا من يوم السبت 30 يوليو حتى الخميس 8 سبتمبر، حسب الموعد المحدد لكل راغب في الالتحاق بالكليات العسكرية 2022.

6- يتم سحب ملفات تقديم الكليات العسكرية 2022 من مكتب تنسيق الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية 2022 بمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة.

إجراء الطالب اختبارات السمات والقدرات في يوم سحب الملف

7- سيجري الطالب الراغب في الالتحاق بالكليات العسكرية، اختبارات القدرات الذهنية، والسمات الشخصية في نفس يوم سحب الملف.