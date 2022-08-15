«أبو مردم» أشهر الأكلات البدوية في مطروح.. يعشقها أهل سيوة (صور)

لم يستطع زوار مرسى مطروح مقاومة الأكلات الشعبية البدوية، وعندما يتذوقونها يحرصون على تناولها عدة مرات خلال إجازة المصيف، لطعمها اللذيذ الذي لا يقاوم، وتقدم المطاعم البدوية والكامبات هذه الأكلات خاصة، «أبو مردم»، وهي أشهى أنواع اللحوم، والتي يتم تسويتها تحت الأرض بالحطب، بجذوع أشجار الزيتون، على نار هادئة، ليأكل الزائر لحوم ضأن بمذاق مختلف لم يتناوله من قبل.

طرق عمل أبو مردم

«نقوم بإحضار جدي برقي صغير يزن ما بين 12 وحتى 20 كجم وذبحه وتجهيزه للتسوية دون تقطيعه»، بهذه الكلمات بدأ الشيف «عثمان علي» أشهر طباخي الأكلات البدوية والسيوية بمحافظة مطروح، حديثه لـ«الوطن»، عن طريقة تجهيز «أبو مردم».

وتابع: «نجهز تتبيلة جيدة للجدي تتناسب وحجمه، ويتم تتبيله، في نفس الوقت الذي يتم تجهيز جدور الزيتون وايقادها، ووضعها في داخل الحفرة مشتعلة، بعمق حوالي متر تحت الأرض، ووضع الجدي متبلا على الشبكة الحديد، وتنزيلها في الحفرة المجهزة، وإغلاقها بصنية كبيرة تغطي الفتحة من أعلي، ونضع عليها الرمال، وفوقها كمية من الحطب المشتعل لتكسوها تماماً، ونترك الجدي كى يسوى على نار هادئة».

وأوضح: «ويستفيد من البخار داخل الحفرة، ويمكننا أن نضع معه صنية من الأرز وقطع من الدجاح، بنفس تتبيلة «أبو مردم»، وتركهم مدة ساعة وربع، ونقوم بإزاحة الحطب والرمال، ومراعاة عدم اختلاطها بالطعام، وإخراج الشبكة الحديدية بكل ما تحمل من طعام».

كيف يقدم أبومردم

وعن كيفية تقديم «أبو مردم» على السفرة، حسب الشيف عثمان: «نصف جدي، أو ربع جدي، وجدي كاملاً للأعداد الكبيرة، وهو الغالب، ومعه الأرز، ويقدم معه بابا غنوج على الفحم، والسلطة الخضراء، بسعر 400 جنيه للكيلو جاهز مع الأرز والسلطات، وهو من أطعم الأكلات البدوية التي تشتهر بها مطروح ويعشقها أهالي سيوة والمصريون والأجانب، حتى أصبحت الأكلة الأولى مع تناول الشاي الزردة الأحمر، والأخضر، وتجلس في الخيمة البدوية، أو المعدات السيوية وسط جريد النخل، وقتها تشعر بالسعادة والاختلاف».