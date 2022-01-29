«أملاح عدس» الأكلة الرسمية للأسرة البدوية بسانت كاترين يوم الجمعة

كل محافظة من محافظات مصر لديها عادات وتقاليد في الطعام والشراب، كما تختلف طبيعة المواطنين ولهجاتهم من مدينة إلي أخرى، ومدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء تعتبر هي الوحيدة التي تسجل درجات حرارة أقل من الصفر، حيث الثلوج تتساقط على قمم الجبال والمدينة معظم فترات الشتاء.

النهار قصير في الشتاء ويوم المواطن في سانت كاترين يبدأ من السابعة صباحا وينتهي قرب المغرب، ويظل متواجدا في منزله طوال الليل حتى يتجنب البرودة الشديدة، الشتاء لدى بدو سانت كاترين مختلف عن الشتاء في باقي المدن والمحافظات المصرية، الأسرة تقوم بطهي مأكولات سريعة ذات سعرات حرارية عالية، لتعطيهم الدفء.

الفراشيح والفتة يوم الجمعة

رمضان الجبالي، ابن قبيلة الجبالية بسانت كاترين، يقول لـ«الوطن» إن يوم الجمعة هو لقاء العائلة والأصدقاء ببعضهم، لأن طوال أيام الاسبوع الزيارات تقل بل تنعدم لبرودة الشتاء، وقال إن الوجبة الأساسية لمعظم البيوت هي «الفراشيح»، التي تُصنع من الدقيق والمياه والملح فقط، وهي أسرع خبز يجهز في البيت، في أقل من 15 دقيقة.

وأضاف أن الفراشيح تؤكل بجوار اللحم والجبن، ويتم عمل الفتة منها، وهي مغذية للغاية ويمكن أن تصنع الفتة بالشوربة أو اللبن، والفراشيح هي الأساس في الفتة.

وقال إن الفراشيح تسوى على صاج، والوقود يكون حطب وأشجار من الجبل، ويوجد في كل بيت بدوي مكان مخصص لصناعة الفراشيح، لأنه عادة ولم يتخل عنها أبناء البادية.

درجة حرارة تحت الصفر وأكلات الشتاء

وأكد الجبالي، الشاب الذي يعمل في دير سانت كاترين كدليل، على أن المدينة تعاني في الشتاء من شدة البرد ولابد أن نتغلب على هذا البرد بأكل أطعمة ذات سعرات حرارية عالية، وأيضا مشروبات ساخنة طوال اليوم، ومن أمثلة هذه الأكلات «عدس أملاح» وهي عبارة عن فراشيح مفتتة يضاف عليها العدس وهي مغذية في الشتاء، بالإضافة إلي المعدوس (الأرز بالعدس)، ولبة النار، وهي خبز يوضع في النيران ويغطى الفحم، وهي وجبة سهلة وسريعة وتؤكل بين الوجبات في الشتاء مع الشاي الساخن.