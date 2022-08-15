«تسليم أهالي» يتصدر المركز الأول ويحقق 722 ألف جنيه في يوم واحد

استطاع فيلم «تسليم أهالي» أمس أن يتصدّر المركز الأول، متفوقاً على باقي الأعمال المنافسة بدور العرض، إذ استطاع الفيلم أن يحقق 722 ألف جنيه أمس الأحد، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن».

تفاصيل فيلم تسليم أهالي

شهد فيلم تسليم أهالي إقبالًا كبيرًا من الجمهور بدور العرض، إذ أنَّ العمل تمّ طرحه بعد فترة طويلة من التأجيلات، ويعد من الأعمال التي انتهت الفنانة دلال عبدالعزيز من تصويرها قبل مرضها ووفاتها إثر إصابتها بفيروس كورونا منذ عام كامل.

قرر المخرج خالد الحلفاوي أنَّ يخرج الفيلم إلى النور، ودخل في مرحلة المونتاج والمكساج خلال الشهور الماضية، واستقرت الشركة المنتجة على أن يتم طرح العمل بعد عيد الأضحى المبارك.

وتجسد دلال عبدالعزيز خلال الفيلم دور موظفة حكومية تقع في غرام بيومي فؤاد وتنشأ بينهما قصة حب يتخللها مشاهد كوميدية، ويعد الفيلم أخر ظهور للفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز الذي رحلت عن عالمنا العام الماضي متأثرة بفيروس كورونا.

أبطال فيلم تسليم أهالي

المخرج خالد الحلفاوي استطاع أن يجمع عدد كبير من الأبطال وهما، دنيا سمير غانم وهشام ماجد، وعدد من نجوم الفن أبرزهم بيومي فؤاد والراحلة دلال عبدالعزيز، ويضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسي، أحمد فتحي ومن تأليف شريف نجيب، من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.

الأفلام المنافسة لـ تسليم أهالي

ينافس 3 أفلام أخرى بدور العرض مع فيلم تسليم أهالي، وهي كيرة والجن من بطولة أحمد عز، كريم عبدالعزيز، وفيلم عمهم من بطولة محمد امام، وفيلم بحبك لـ تامر حسني.