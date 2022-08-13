دنيا سمير غانم تتصدر إيرادات السينما بفيلم تسليم أهالي.. و«بحبك» الأخير

تواصل الأفلام السينمائية المتواجدة حاليا في دور العرض المنافسة الكبيرة التي انطلقت مع بداية موسم أفلام عيد الأضحى وامتدت حتى الآن وتمكن فيلم تسليم أهالي من تصدر إيرادات شباك التذاكر.

حيث أن فيلم تسليم أهالي للفنانة دنيا سمير غانم نجح في تصدر شباك الإيرادات أمس الجمعة الموافق 12 أغسطس بإيردات وصلت إلى 1.442.481 جنيه حسبما كشف مدير التوزيع محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

ويشارك فى هذا العمل بجانب دنيا سمير غانم كلا من هشام ماجد وبيومي فؤاد وعبد الله مشرف ومحمد ممدوح ودلال عبد العزيز وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.

كيرة والجن في المركز الثاني

أما المركز الثاني في إيرادات شباك التذاكر كان من نصيب فيلم كيرة والجن حيث حقق إيرادات بلغت 804058 جنيه ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وهند صبري وسيد رجب وعلي قاسم وروبي وهدى المفتي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

وعن المركز الثالث فكان من نصيب الفنان محمد إمام الذي يعرض له الآن فيلم عمهم حيث حقق إيرادات بلغت 562.955 جنيه ويشارك في العمل عدد كبير من الفنانين منهم محمد سلام ومحمد ثروت ومحمد لطفي وباسم سمرة وآيتن عامر وأحمد خالد صالح وهدى المفتي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.

تامر حسني فى المركز الأخير

أما المركز الأخير فكان من نصيب الفنان تامر حسني والذي يشارك بفيلم بحبك حيث حقق إيرادات بلغت 331.105 جنيهات ويشارك فى العمل عدد من الفنانين منهم هنا الزاهد وحمدى الميرغني وهدى المفتي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج تامر حسني.