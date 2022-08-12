«تسليم أهالي» لـ دنيا سمير غانم يتصدر الإيرادات بمليون و100 ألف جنيه

حصد فيلم «تسليم أهالي»، للفنانة دنيا سمير غانم، إشادات واسعة من قبل الجمهور، كما حقق نجاحا كبيرا في دور العرض السينمائية المختلفة على مدار 9 أيام، ليتصدر الإيرادات بمليون و100 ألف جنيه.

إيرادات فيلم «تسليم أهالي»

حيث حقق فيلم «تسليم أهالي»، لدنيا سمير غانم مليون و100 ألف و188 جنيها، أمس في شباك التذاكر، من إجمالي ما حققته السينمات بواقع 2 مليون 455 ألف و883 جنيها، وذلك حسب البيان الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

كما وصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال الأيام الماضية 9 ملايين و207 آلاف و868 جنيها، إذ حقق في الأسبوع الأول لطرحه 7 ملايين 256 ألفا و722 جنيها، كما حقق الخميس الماضي 850 ألفا و958 جنيها.

أبطال فيلم «تسليم أهالي»

يشارك في بطولة فيلم «تسليم أهالي» كلا من دنيا سمير غانم، هشام ماجد، ارلاحلة دلال عبدالعزيز، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف وإخراج خالد الحلفاوي.

يذكر أن فيلم «تسليم أهالي» يشهد أخر مشاركة فنية للفنانة دلال عبدالعزيز حيث انتهت من تصوير مشاهدها في الفيلم قبل رحيلها عن عالمنا في أغسطس 2021، وحرص صناع الفيلم على تقديم إهداء لها عبر تتر البداية بجوار إهداء للفنان الراحل سمير غانم.

آخر أعمال دنيا سمير غانم

وكانت دنيا سمير غانم، طرحت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان «أسيب نفسي وأغني» بعد غيابها الفترة الماضية عن الأعمال الفنية، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا بمجرد طرحها، كما حصدت حتى الآن مليون و700 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».