هشام ماجد: دلال عبدالعزيز فرحت بتقديم أكشن في فيلم تسليم أهالي (فيديو)

حل الفنان هشام ماجد ضيف علي برنامج «Et بالعربي»، وكشف خلال البرنامج كواليس مشاركة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز في فيلم «تسليم أهالي».

وقال هشام ماجد عن دلال عبدالعزيز: «ست لطيفة وعظيمة ودمها خفيف وحنينة جدا، وبعتبر الفيلم بنجاحه أحسن تكريم ليها وللأستاذ سمير غانم، والأستاذ سمير بالنسبة ليا حاجة كبيرة أوي وحبي ليه هو اللي خلاني أبقى ممثل كوميديان وهذا من كتر حبي فيه أردت أن أبسط الناس مثلما كان الفنان الراحل يبسط جمهوره».

دلال عبدالعزيز فوجئت بتقديم مشاهد أكشن

وأضاف: «بالنسبة لدلال عبدالعزيز، في البروفات اكتشفت إنها هتعمل أكشن واتبسطت جدا إنها تقدم مشاهد أكشن وتضرب نار».

فيلم تسليم أهالي

فيلم «تسليم أهالي»، بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، وعدد من نجوم الفن أبرزهم بيومي فؤاد والراحلة دلال عبد العزيز، ويضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسي، أحمد فتحي ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.

ويعتبر الفيلم أخر ظهور للفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز والذي رحلت عن عالمنا العام الماضي متأثرة بفيروس كورونا.

وتجسد دلال عبدالعزيز خلال الفيلم دور موظفة حكومية تقع في غرام بيومي فؤاد وأنشأ بينهم قصة حب يتخللها مشاهد كوميدية.