انخفاض الطلب وتراجع الاستهلاك في الصين يهبطان بأسعار حديد التسليح

انخفضت العقود الآجلة لحديد التسليح إلى ما دون 4130 يوانا صينيا في منتصف أغسطس، متأثرة بمزيد من علامات انخفاض الطلب في الصين أكبر مستهلك للصلب، وفقا لـ«تريدينج إيكونوميكس».

وكانت مستويات الإنتاج الصناعي في الصين أقل بكثير من التوقعات لشهر يوليو، في حين أنّ مبيعات التجزئة وتوقعات الأصول الثابتة كانت مخالفة أيضًا لتوقعات السوق.

مخاوف أزمة العقارات الصينية

وضاعفت البيانات المخاوف المستمرة من حدوث أزمة في قطاع العقارات الصيني، حيث أدى رفض مدفوعات الرهن العقاري إلى تعميق الأوضاع الهشّة السيئة للمطورين. ومع ذلك، أدى انخفاض العرض إلى تراجع أسعار الصلب.

وأشارت البيانات القادمة من سوق شنغهاي للمعادن إلى انخفاض أسبوعي بنسبة 5.5% في مخزونات حديد التسليح إلى 7.24 مليون طن اعتبارًا من 11 أغسطس، وفي الوقت ذاته، أدى انقطاع التيار الكهربائي في مقاطعة تشجيانغ الصينية إلى توقف عمليات الصهر العالي في المنطقة.

ويتوقع تداول الصلب عند 4041 يوان للطن بحلول نهاية هذا الربع، وبالنظر إلى المستقبل، من المرجح أن يتم التداول عند 3773 في غضون 12 شهرًا. وتاريخيا، وصل الصلب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 6198 في مايو من عام 2021.

استخدامات الصلب

ويتم تداول حديد التسليح في الغالب في بورصة شنغهاي الآجلة وبورصة لندن للمعادن. ويعادل العقد الآجل القياسي 10 أطنان. حيث يعد الصلب من أهم المواد العالمية المستخدمة في البناء والسيارات وجميع أنواع الآلات والأجهزة. وتعد الصين أكبر منتج للصلب الخام إلى حد كبير، يليها الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة والهند وروسيا وكوريا الجنوبية.

وكانت أسعار خام الحديد شهدت تراجعا نسبيا الفترة الماضية، فضلا عن خردة الحديد، نتيجة سيطرة المخاوف من الركود العالمي، والتي انعكست على الطلب.