استقرار أسعار الحديد وارتفاع البيليت عالميا في الأسبوع الأخير من يوليو

شهدت أسعار حديد التسليح وبعض مدخلات إنتاج الصناعة، استقرارًا نسبيًا في الأسبوع الأخير من شهر يوليو، مقارنة بأول الشهر، فيما ارتفع سعر بعض الخامات الأخرى عالميًا.

واستقرت أسعار خام الحديد عند مستوى 115 دولارًا للطن، وهو نفس المستوى الذي بدأت به في يوليو، بعدما سجلت 121 دولارًا للطن في الأسبوع الرابع من يونيو، وبلغت 141 دولارًا للطن في الأسبوع الثاني من الشهر، هبوطًا من 139 دولارًا للطن، عقب ما شهدته من تراجع، حيث سجلت 139 دولارًا للطن في أول مايو، مقارنة بـ 146 دولارًا في الأسبوع الأخير من الشهر قبل الماضي.

أسعار حديد التسليح

وكشفت أحدث بيانات أسواق الصلب العالمية، أن أسعار حديد التسليح بلغت ما بين 620 و660 دولارًا للطن، وهي قيمة تقترب من القيمة التي بدأ بها في يوليو، وكذلك الأسبوع الأخير من شهر يونيو، الذي سجل فيه سعر حديد التسليح ما بين 610 و660 دولارًا للطن، مقابل 695 و710 دولارات للطن في الأسبوع الأخير من الشهر قبل الماضي، وبالمقارنة مع 725 و740 دولارًا للطن في الأسبوع الثاني من الشهر الماضي، وما بين 880 و900 دولار، في تعاملات الأسبوع الأول من الشهر الماضي، ما يشير إلى الانهيار الكبير في أسعار حديد التسليح.

أما أسعار الخردة فقد تراجعت إلى 358 دولارًا طن، بعدما سجلت 375 دولار للطن، مقارنة بنحو 329 دولارًا للطن الأسبوع الرابع من يوليو، بعدما تراجعت بأكثر من 100 دولار في الطن الأسبوع الأول من شهر مايو، حيث هبطت الأسعار من مستويات قياسية بلغت 620 دولارًا في منتصف أبريل، ونحو 653 دولارًا في تعاملات 22 أبريل، ثم 550 دولارًا للطن في الأسبوع الأخير من أبريل.

ارتفاع أسعار البيليت

وتراوحت أسعار البيليت «مربعات الصلب» ما بين 525 و680 دولارًا للطن، لترتفع بذلك عن مستويات أول الشهر، حيث كانت تدور ما بين 500 و550 دولارًا للطن، مقارنة مع ما بين 545 و640 دولارًا للطن في متوسط تعاملات الشهر قبل الماضي.