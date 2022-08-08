تراجع أسعار خام الحديد.. والبيليت يهبط 20 دولارا في الأسبوع الأول من أغسطس

تراجعت أسعار خام الحديد والبيليت في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، في الوقت الذي شهدت خردة الحديد، ارتفاعا ملحوظا، مقارنة بمستويات الأسعار في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي.

وبحسب أسعار المعادن في البورصات العالمية، تراجعت أسعار خام الحديد بنحو 5 دولارات لتسجل 110 دولارات للطن، مقارنة بـ115 دولارا للأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، بعد أن سجلت 121 دولارا للطن في الأسبوع الرابع من يونيو.

وكانت أسعار خام الحديد، سجلت 139 دولار للطن في أول مايو، مقارنة بـ146 دولارا في الأسبوع الأخير من أبريل، ونحو 150 دولارا في تعاملات 22 أبريل.

تراجع في البيليت

وكشفت البيانات أن أسعار البيليت شهدت تراجعا بنحو 20 دولارا في الطن، حيث سجل السعر 510 دولارا للطن، مقارنة بما يتراوح بين 525 – 680 دولار للطن، وعلى الرغم من الانخفاض الحالي إلا أن الأسعار تظل عند مستويات مرتفعة إذا ما تمت مقارنتها بأسعار أول يوليو، التي كانت تدور ما بين 500: 550 دولار للطن.

ارتفاع خردة الحديد

في المقابل شهدت أسعار خردة الحديد ارتفاعا طفيفا، حيث سجل الطن 373 دولارا، مقارنة بنحو 358 دولار طن في تعاملات الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، وذلك بعدما سجلت 375 دولار للطن، وحوالي 329 دولار للطن الأسبوع الرابع من الشهر الماضي.

وكانت أسعار الخردة شهدت تراجعا بأكثر من 100 دولار في الطن الأسبوع الأول من شهر مايو، حيث هبطت الأسعار من مستويات قياسية بلغت 620 دولارا في منتصف أبريل، ونحو 653 دولار في تعاملات 22 أبريل، ثم 550 دولارا للطن في الأسبوع الأخير من أبريل.

وسجلت أسعار حديد التسليح ما بين 650: 660 دولارا للطن، مقابل أسعار بلغت ما بين 620 إلى 660 دولارا للطن في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، وهي قيمة تقترب من القيمة التي بدأ بها الشهر الماضي.