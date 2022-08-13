مواد البناء: استقرار أسعار الحديد في الأسواق

شهدت أسعار مواد البناء استقرار ملحوظا خلال الأيام الماضية، مع توقعات باستمرار هذا الاستقرار مستقبلا، نتيجة انخفاض أسعار خامات الإنتاج عالميا، وجود استقرار في كميات الحديد والخامات المعروضة والمتواجدة بالسوق.

مواد البناء ستستمر في الاستقرار لنهاية الشهر الحالي

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الحديد ومواد البناء ستستمر في الاستقرار لنهاية الشهر الحالي، بسبب آلية العرض والطلب، وذلك على الرغم من ارتفاع سعر الدولار الجمركي وانخفاض أسعار الخامات عالميا، والظروف الاقتصادية العالمية التي تمر بها الدول بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

استيراد الحديد من الخارج محدود

وأضاف الزيني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن استيراد الحديد من الخارج محدود، بسبب وجود استقرار في كميات الحديد والخامات المعروضة والمتواجدة بالسوق، وذلك يرجع لالتزام المصنعين بإنتاج حصصهم المحددة، كما أوضح رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الإقبال على الأسمنت والحديد مستقر مقارنة بالأشهر الماضية.

وبحسب البيانات الصادرة عن شعبة البناء، فسجَّل سعر طن حديد عز حوالى 17,700 جنيه، فيما بلغ سعر طن حديد بشاي حوالي 17,600 جنيه، واستقر سعر طن حديد العتال 17,000 جنيه، فيما بلغ سعر طن حديد عطية 15,700 جنيه، وسجل سعر طن حديد سرحان 15,750 جنيه.

وصل سعر طن حديد المصريين 17,400 جنيه

وتابعت الغرفة أن سعر طن حديد المراكبى سجل حوالي 15,750 جنيه، ووصل سعر طن حديد المصريين 17,400 جنيه، وسجل سعر طن حديد الكومى 15,900 جنيه، وسعر طن حديد المعادي 15,900 جنيه، وبلغ سعر طن حديد العشري 16,000 جنيه، وأخيرا سجل سعر طن حديد مصر ستيل 15,900 جنيه.

وبحسب تقارير عالمية، تتربع مصر على عرش القارة الأفريقية من حيث إنتاج الحديد فيما تحتل المركز 20 في قائمة الدول المنتجة للحديد عالميا، بحجم إنتاج وصل لما يقرب من الـ 8.2 مليون طن فى عام 2020.