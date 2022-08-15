والدة المتهم بطعن سلمان رشدي: ابني مسؤول عن تصرفاته وعليه تحمل العقوبة

قالت سيلفانا فردوس والدة الأمريكي هادي مطر، المتهم بمحاولة قتل سلمان رشدي بنيويورك، إن ابنها الذي وُلد ونشأ في كاليفورنيا، قبل أن تنفصل عن والده، سافر لزيارة أبيه في لبنان عام 2018، لافته إلى أن هذه الزيارة أدت إلى تحوله من شاب محبوب يتمتع بشعبية إلى شخص انطوائي متقلب المزاج، وفقا ما نقلته شبكة «العربية».

هادي ينتقد والده لعدم تربيته بطريقة إسلامية صارمة

وتحدثت فردوس إلي صحيفة «ميل ديالي» البريطانية، مشيرة إلى أن ابنها بعد عودته من لبنان رفض التحدث إلي عائلته لأشهر طويلة، وعزل نفسه في قبو منزلهم بـ«فيرفيو»، بولاية جيرسي، مشيرة إلى أنها كانت في مقر عملها، عندما أخبرتها ابنتها أن عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي اقتحموا منزلهم بعد ظهر الجمعة.

وأوضحت «فردوس»، أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أخرجوا ابنها من الطابق السفلي، مؤكدة أن هذه هي المرة الأولي التي تعلم فيها بطعن الكاتب رشدي، وأشارت إلى أنها لا تعلم إذ كان ابنها قرأ كتاب سلمان رشدي ولكنها على يقين أن ابنها أصبح أكثر تدينا بعد رحلته حتى وصل إلى درجة أنه انتقدها لعدم تنشئته تنشئة إسلامية صارمة.

الأم ترفض التحدث مع ابنها: مسؤول عن تصرفاته

وبحسب ما قال مكتب التحقيقات الفيدرالي، لم تعرف عن سلمان رشدي ولم تقرأ أبدا أي من كتبه ولا تصدق أن ابنها كان قادر على فعل شيء كهذا، فقد كان هادئا جدا، أحبه الجميع، وأنها لن تسعي إلى التحدث معه لأنه مسؤول عن تصرفاته.

وأكدت أن لديها ابنتين وعليها مساعدتهما للخروج من الصدمة التي ألمت بهما لأنهما في حالة استياء، كما تحدثت في تقرير سابق أن والد الأولاد هاجر من بلدة يارون جنوب لبنان.