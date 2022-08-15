نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2022.. تعرّف على الموعد

يترقب 117 ألف طالب وطالبة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية 2022-2023، وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه من المقرر أن يتم الكشف عن النتيجة بعد 72 ساعة من غلق باب تسجيل الرغبات.

وأشارت المصادر إلى أن الأحد المقبل الموافق 21 أغسطس الجاري هو الحد الأقصى للكشف عن نتيجة المرحلة الأولى، وأن الموقع الإلكتروني للتنسيق يواصل العمل اليوم وغدًا لاستقبال الراغبين في التسجيل، وذلك بعد أن قرر وزير التعليم العالي مد باب التسجيل 24 ساعة إثر حصر أعداد الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل الرغبات وبلغ 10 آلاف طالب.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2022

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عملية التسجيل للرغبات الخاصة بـتنسيق المرحلة الأولى 2022 تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا بمعامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات، موضحة أن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2022 سيتم الكشف عنها في مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للإعلان عن الحدود الدنيا للكليات.

تنسيق الجامعات 2022-2023

وفي السياق ذاته، تناقش اللجنة العليا لتنسيق الجامعات الخاصة الحدود الدنيا للالتحاق بالكليات للعام الجامعي 2022-2023، وذلك لطلاب الثانوية العامة 2022 وما يعادلها من شهادات.