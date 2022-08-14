يبحث طلاب الشهادة الثانوية العامة عن آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الأولي في تنسيق الجامعات 2022، والتي انطلقت الخميس الماضي، وذلك بعد إعلان التعليم العالي عن الحدود الدنيا لجميع الشعب الثانوية العامة وجاءت للشعبة الأدبية 264.5 درجة بنسبة 64.51%، بينما الشعبة العلمية فكان الحد الأدنى 365 فأكثر، ما يعادل نسبة 89.02%، و341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.017% لشعبة علمي رياضة.

يجيب موقع «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، عن آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الأولي في تنسيق الجامعات 2022، والأخطاء التي يجب تجنبها عند تسجيل الرغبات في السطور التالية:

رابط موقع تسجيل رغبات المرحلة الأولى في تنسيق الثانوية العامة 2022

وأتاحت وزارة التعليم العالي، موقع التنسيق إمكانية تسجيل رغبات المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية العامة 2022، من خلال الدخول من هنــا.

آخر موعد لتسجيل رغبات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2022

ووفق المعلن من التعليم العالي، فإن غلق باب تسجيل رغبات المرحلة الأولي في تنسيق الجامعات يكون غدًا الإثنين الموافق 15 أغسطس في تمام الساعة 7 مساءً.

أخطاء تجنبها عند تسجيل رغبات تنسيق 2022

وحتى لا تقع في أخطاء خلال تسجيل رغبات المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2022 تجنب الآتي:

- قيام أي شخص «بخلاف الطالب وولي الأمر» بالحصول على الرقم السري والرقم القومي للطالب، حتى لا يحدث أخطاء في ترتيب الرغبات أو حذفها.

- عدم استكمال الرغبات المتاحة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات وعددها 75 رغبة.

- اختيار كليات خارج النطاق الجغرافي لسكن الطالب مع وجود كليات مناظرة في محيط سكنه.

- اختيار الكليات الموجودة في محيط سكن الطالب فقط، بل يمكن للطالب اختيار كافة الكليات بالترتيب مع تقديم طلب تقليل الاغتراب بعد ظهور النتيجة.

- اختيار كلية تحتاج لاختيارات قدرات لم يجتازها الطالب.

- عدم حفظ الرغبات بعد ترتيبها «حتى في حالة عدم إرسالها» إذ أنها تلغي الاستمارة، وسيتوجب على الطالب تعبئتها من جديد.