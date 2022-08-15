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ختام تنسيق المرحلة الأولى اليوم.. ومناقشة الحدود الدنيا للجامعات الخاصة

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أحمد أبوضيف
04:57 ص | الإثنين 15 أغسطس 2022
مكتب التنسيق

مكتب التنسيق

تختتم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، أعمال تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي الجديد، لطلاب الثانوية العامة وذلك وفقاً للحدود الدنيا والخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات.

وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى مساء أمس، 100 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد.

التعليم العالي: 100 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى

وأكد رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق، انتظام عملية إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، وأن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، وإمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الموافق 15/8/2022.

تنسيق الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أن اللجنة العليا للتنسيق برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ستجتمع، خلال الساعات القليلة المقبلة؛ لتحديد الأعداد المقرر قبولها بمختلف الكليات خاصة كليات القطاع الطبي «الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض وطب بيطري».

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.