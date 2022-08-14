أخبار التنسيق.. أكثر من 95 ألف طالب سجلوا رغبات المرحلة الأولى 2022

كشف السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق، تفاصيل أخبار التنسيق للعام الجامعي، أبرزها عدد المسجيلن لرغبات المرحلة الأولى 2022، موضحاً أن عملية التسجيل للرغبات تسير بصورة إيجابية وطبيعية دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، سواء من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق أو التسجيل عبر المعامل المختلفة الموجودة بمختلف الجامعات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

تنسيق المرحلة الأولى 2022.. تنتهي غدا

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدد الطلاب المسجيلن لرغبات تنسيق المرحلة الأولى 2022، بلغ حتى اليوم 95 ألف طالب وطالبة، لافتا إلى أن غرفة العمليات المركزية لمتابعة أعمال تنسيق القبول بالجامعات لم ترصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، بمختلف معامل التنسيق الإلكتروني، وكذلك مكتب التنسيق الرئيسي.

انتظام سير إجراءات تنسيق الجامعات 2022

وأكد انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مؤكداً إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء غدٍ الاثنين الموافق 15 أغسطس.

وتناقش اللجنة العليا لتنسيق القبول للجامعات الخاصة، غداً الاثنين، الحدود الدنيا للتقدم لمختلف الكليات لطلاب الثانوية العامة 2022، والناجحين في الدور الأول مع وضع القواعد والضوابط التي حددها الأعلى للجامعات في هذا الشأن.