أسعار الألومنيوم تقترب من أدنى مستوياتها.. ومخاوف من ركود عالمي

تداولت عقود الألمنيوم الآجلة حول علامة 2،400 دولار للطن، واقتربت من أدنى مستوى لها في عام واحد عند نحو 2300 دولار في أوائل يوليو وانخفضت بنسبة 40% تقريبًا من أعلى مستوياتها في مارس مع مخاوف من ركود عالمي قد يسهم في تقليص الطلب، وفقا لـ«تريدينج إيكونوميكس».

واحتلت المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي والتصنيعي رأس قائمة أسباب التراجع، حيث أدت البنوك المركزية المتشددة بشكل متزايد لكبح جماح التضخم المرتفع، إلى إضعاف الطلب على المعادن الصناعية.

زيادة الإنتاج الصيني

وجاء ذلك على خلفية زيادة الإنتاج من الصين، حيث تعافت مصانع الصهر من الأهداف الخاصة بكفاءة الطاقة الصارمة في العام الماضي والتوقفات الأخيرة الناجمة عن فيروس كورونا.

وارتفع إنتاج الألومنيوم الخام في الصين بنسبة 5.6% إلى مستوى قياسي شهري بلغ 3.43 مليون طن في يوليو مقارنة بالعام السابق.

وبحسب توقعات المنصة، فمن المرجح تداول الألومنيوم عند 2373 دولار للطن بنهاية الربع الحالي، ونحو 2201 في غضون 12 شهرًا، وتاريخيا، وصل الألومنيوم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4103 دولار في مارس 2022.

ويتم تداول عقود الألومنيوم الآجلة في الغالب في بورصة لندن للمعادن وبورصة نيويورك التجارية «كوميكس»، وبورصة شنغهاي للعقود الآجلة.

استخدامات الألومنيوم

ويبلغ حجم العقد الآجل القياسي هو 5 أطنان، ويستخدم الألومنيوم على نطاق واسع في صناعات الطيران والتعبئة والتغليف والسيارات وعربات السكك الحديدية ومواد بناء.

وتضم قائمة أكبر منتجي الألمنيوم شركات الألمنيوم الصينية (تشالكو) وألكوا الأسترالية، ويو سي الصينية، وهايدرو النرويجية، وساوث 32 الأسترالية.

وتمثل الصين نحو 60% من إنتاج الألومنيوم العالمي. وتتركز توجد أكبر موارد «بوكسيت»، المادة الخام للألمنيوم في أستراليا والصين وغينيا.