أسعار الألومنيوم ترتفع عالميا 15.3% خلال أقل من شهرين

وصلت أسعار الألومنيوم إلى أعلى مستوى لها في 13 عامًا، بسبب انخفاض العرض والذي جاء نتيجة خفض الإنتاج وإغلاقه في أوروبا بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، فضلاً عن المشكلات في الصين وعدم اليقين بشأن العقوبات المحتملة على روسيا.

وأضافت دراسة لمؤسسة ستاندرد أند بورز، أن أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن أغلقت تداولاتها عند 3247 دولارًا للطن في 9 فبراير، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2008 وأيضًا مرتفعًا بنسبة 15.3٪ منذ بداية عام 2022.

أسباب ارتفاع أسعار الألومنيوم

وقال رئيس ليبروم لاستراتيجية السلع، إن السوق العالمي يختبر ارتفاعات قياسية للألومنيوم عند ما يقرب من 3300 دولار / طن، موضحا أن العوامل الصاعدة بما في ذلك تكاليف الطاقة، ارتفعت بسبب الشتاء وسد روسيا إمدادات الغاز ، الأمر الذي أدى بدوره إلى خفض الإنتاج مما أدى إلى نقص الإمدادات.

ارتفاع تكاليف الطاقة الدافع الرئيسي لارتفاع أسعار الألمونيوم

ومن جهته قال المدير التنفيذي للأبحاث العالمية في ستاندرد، إن الدافع الرئيسي لارتفاع الأسعار كان يمثل تحديًا لتوقعات نمو العرض، مضيفا أن إنتاج الألومنيوم كثيف الطاقة وتكاليف الطاقة على مستوى العالم تمثل أكثر من ثلث تكاليف الإنتاج في المتوسط.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا خلق بيئة معادية لمصاهر الألومنيوم من خلال زيادة التكاليف بشكل كبير ، مما أدى إلى خفض الإنتاج أو إيقافه في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا والجبل الأسود ورومانيا وسلوفاكيا.

وأشار إلى أن تكاليف الطاقة على جزء كبير من تكاليف الإنتاج، لذلك فهم حساسون للغاية لأسعار الطاقة الأوروبية التي ارتفعت بشدة في الأشهر الأخيرة، وكان أحدث تضرر للإمدادات الأوروبية هو مصهر سلوفالكو للألومنيوم في سلوفاكيا والذي تمتلك نورسك هيدرو أغلبية المملوكة له.

وقالت شركة سلوفالكو، في بيان سابق، إنها ستخفض الإنتاج في المصهر إلى نحو 60٪ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والكربون، وتشمل الإغلاقات السابقة في أوروبا مجموعة Alcoa للألومنيوم، التي قلصت مؤقتًا مصهر سان سيبريان في إسبانيا في الأول من يناير لمدة عامين حتى يناير 2024 بسبب التحديات المستمرة من ارتفاع أسعار الطاقة.